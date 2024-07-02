В пункте пропуска «Бугристое» число полос увеличат до 32

Виталий Савельев и Алексей Текслер осмотрели погранпереход

На пункте пропуска через госграницу «Бугристое» началась модернизация по поручению президента Владимира Путина. С ходом работ ознакомились заместитель председателя правительства России Виталий Савельев и губернатор Алексей Текслер. Работы планируется завершить в декабре 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В результате реконструкции существенно (с 13 до 32) увеличится число полос для движения транспорта, ежедневная пропускная способность вырастет с 7 тысяч до 18 тысяч человек в сутки, автотранспорта — с 2 тысяч до 4 тысяч единиц.





«Пункт пропуска „Бугристое“ — второй по мощности пункт пропуска на Российско-казахстанской границе, самой большой в мире сухопутной границе. У нас на этой границе 52 пункта пропуска, из них 50 — работающих. В Челябинской области 9 пунктов пропуска, 7 — работающих. Сегодня мы специально приехали сюда, чтобы оценить текущую ситуацию и перспективы модернизации „Бугристого“. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача довести пропускную способность пунктов пропуска, особенно автомобильных, не более 10 минут на каждую грузовую машину. Задача сложная, но выполнимая. На ее решение выделены дополнительные средства — порядка 150 миллиардов рублей до 2030 года. Здесь уже установлена специальная техника — портальные инспекционно-смотровые комплексы. Мы должны приложить все усилия, чтобы все сделать вовремя, может быть, даже досрочно. Я благодарен губернатору Челябинской области за постоянный контроль ситуации на объекте. Совместными усилиями вместе с губернатором, с „Росгранстроем“ и нашими подрядчиками мы выполним задачу, которую поставил перед нами президент», — сказал Виталий Савельев.





Алексей Текслер поблагодарил Виталия Савельева за внимание, которое уделяется развитию транспортной и приграничной инфраструктуры региона, подчеркнув важность этого направления для Челябинской области.

«Для развития региона как транспортно-логистического центра, учитывая его приграничное положение с Казахстаном, очень важно, чтобы пункты пропуска были современными, комфортными для прохождения и, конечно, обеспечивали весь существующий грузопоток. И он точно будет расти, потому что мы расширяем транспортный коридор „Север — Юг“», — пояснил Алексей Текслер.

Далее участники рабочей поездки осмотрели работу ТЛК «Южноуральский». Перерабатывающая способность терминала составляет 800 тысяч тонн грузов в год, в дальнейшем планируется увеличение до 3 миллионов тонн.





Контейнерный маршрут КНР — Достык (Казахстан) — Формачево (ТЛК «Южноуральский») подходит для доставки грузов из центральной и северо-западной части Китая на территорию России.

«Объемы можно увеличивать. Мы знаем, там есть узкие места, над которыми параллельно работают другие страны — Туркменистан, Иран. Потенциал позволяет наращивать товарооборот. Считаю, что это очень перспективное направление. Самое главное — оно уже есть и работает», — уточнил Алексей Текслер.





Перспективное направление — перевозка грузов через ТЛК по восточному маршруту коридора «Север — Юг», ориентированному на страны Центральной Азии и Ближнего Востока с выходом на иранские порты в Персидском заливе. Контейнерная доставка из Челябинска до порта Бендер-Аббас (Иран) осуществляется за 10 дней.

«„Север — Юг“ — это основной коридор для нас сейчас, в прошлом году мы начали эксперимент через Туркмению в Бендер-Аббас. Еще есть западная нитка, через Решт — Астару. Здесь располагается ключевая позиция на границе с Казахстаном, и надо ее активно развивать и модернизировать. Стратегическое расположение, отработанный практически механизм — у вас хороший проект, он себя окупает, вы идете с большим ростом», — подчеркнул Виталий Савельев.

Отдельно на совещании в правительстве региона остановились на теме развития авиасообщения. Ключевой проект — завершение реконструкции аэропорта Магнитогорска и строительство там нового терминала. Важно синхронизировать работу, чтобы не допустить сбоев. Также речь шла про новые направления для авиаперевозок.





Сегодня регион активно развивает железнодорожную инфраструктуру. Недавно, например, был запущен аэроэкспресс до Кургана. Среди востребованных направлений — новый поезд «Финист» до Екатеринбурга.

