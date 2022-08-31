В программе осеннего кешбэка участвуют 60 отелей и 7 санаториев Челябинской области

Оформить со скидкой можно и поездку по брендовому маршруту

В России проходит очередной этап программы туристического кешбэка. Отправиться на отдых нужно в период с 1 октября по 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября. Спрос на туры в бархатный сезон значительно вырос. С начала осеннего этапа россияне купили по карте «Мир» уже более 100 тысяч путевок на 2,5 млрд рублей. Кешбэк составил 500 млн рублей. Как написала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале, чаще всего жители страны выбирают поездки в Сочи и Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань и на Алтай. Челябинской области тоже есть что предложить туристам. Поток отдыхающих в наш регион постоянно растет.

«В этом этапе активное участие принимают санатории — они предлагают путевки для осеннего оздоровления. Кроме того, есть горнолыжный тур выходного дня на ГЛК „Солнечная долина“ и несколько предложений от туроператоров, реализующих брендовый маршрут „Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!“. С учетом кешбэка тур будет стоить всего 13 560 рублей»,— рассказал генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников площадке «Объясняем. Челябинская область».

Максим Мельников также отмечает, что туристический бизнес региона уже почувствовал преимущества участия в программе туркешбэка. Благодаря этому увеличивается загрузка в низкий сезон. Кроме того, расширяется клиентская база.

В этот раз в программе кешбэка принимают участие 60 отелей и 7 санаториев Челябинской области. Среди них — «Увильды», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала», курорты горнолыжного комплекса «Солнечная долина» и базы отдыха у озера Тургояк. Многие южноуральцы еще в прошлый раз оценили преимущества этой программы.

«С программой туристического кешбэка мы с мужем познакомились в прошлом году. Тогда по ней на пару дней ездили на базу „Золотой пляж“ на озере Тургояк. Этим же летом мы отдохнули в санатории „Кисегач“ Чебаркульского района. За три дня на двоих отдали 4,5 тысячи рублей. 20% вернулось в течение 5 дней. Сумма вроде бы и небольшая, но в любом случае очень приятная. В ноябре планируем неделю отдохнуть в санатории на Тургояке. Уже примерно посчитали, что нам вернется около 12 тысяч рублей», — сообщила челябинка Елена Юзькова площадке «Объясняем. Челябинская область».

Туристический кешбэк позволяет вернуть до 20% потраченных на путевку или бронирование отеля денег, но не более 20 тысяч рублей. За поездки на Дальний Восток сумма больше — до 40 тысяч. Важное условие — оплатить тур картой «Мир» нужно до 10 сентября. Получить кешбэк можно неограниченное количество раз при соблюдении всех условий. В этот раз, важно отметить, изменился минимальный срок поездки — он должен быть не менее 4 дней и 3 ночей. Все подробности можно узнать на сайте мирпутешествий.рф.

Добавим, что по итогам прошлого года за путешествия по Челябинской области туристам вернули 75 млн рублей в виде кешбэка.