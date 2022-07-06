В поселке под Челябинском построят торговый центр

Участок для здания продают за 2,3 млн рублей

В поселке Терема, который находится по пути от Челябинска в Кременкуль, государственная компания «ДОМ.РФ» выставила на продажу земельный участок. Его площадь составляет 4,3 тыс. кв. метров. Покупателя ищут через аукцион — заявки на участие в нем принимают до 8 августа, а сам конкурс запланирован на 12 августа. Начальная цена участка — 2,3 млн рублей, сказано на сайте организации.





Участок под ТРЦ, фото с сайта «ДОМ.РФ»

«Вид разрешенного использования — торгово-развлекательный центр. Земельный участок расположен в северо-западной части Челябинской области, в границах Сосновского района. В окружении лота — озелененные территории, жилая застройка. Подъезд осуществляется по грунтовой дороге, которая примыкает к Новоградскому тракту», — отмечается в описании аукциона.





Карта с сайта «ДОМ.РФ»

Судя по карте, опубликованной на сайте «ДОМ.РФ», участок под ТРЦ находится в границах ЖСК «Новая Прага» — на улице Виноградной. Летом 2018 года эта территория выделялась администрацией Кременкульского сельского поселения для строительства детского сада. Но уже в октябре того же года землю перевели в многофункциональную общественно-деловую зону. Планируемая площадь торгово-развлекательного центра составляет 486 квадратных метров. Другие параметры и сроки строительства не сообщаются.





Вид на участок под ТРЦ, фото с сайта «ДОМ.РФ»



ЖСК «Новая Прага» — это объединение научных сотрудников и педагогов ЧелГУ, ЮУрГУ и ЮУрГГПУ. В ноябре 2016 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (теперь это «ДОМ.РФ») бесплатно выделило участок площадью 13,8 га под строительство жилья для сотрудников вузов. К 2020 году там планировалось построить до 50 домов и образовательное учреждение. Проблемы с присоединением к электричеству, водоснабжению и газу тормозят возведение жилья. К поселку нет хорошей дороги.