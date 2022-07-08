В Озерске законсервируют радиоактивный пруд за 377 млн рублей

Завершить работы планируют к концу 2023 года

Госкорпорация «Росатом» выступила заказчиком работ по консервации водоема В-17 «Старое болото», расположенного на территории производственного объединения «Маяк» в Озерске. Начальная максимальная цена аукциона составляет 377 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен завершить работы по реконструкции хранилища радиоактивных отходов к концу 2023 года. Заявки на аукцион принимаются до 21 июля.

«В 2022 году запланировано выполнение подготовительных земельных работ, очистка территории от деревьев, устройство временных дорог и площадок, размещение перевалочной базы», — говорится в документации.

Далее подрядчику необходимо будет приступить к непосредственной консервации водного участка, которая предполагает несколько этапов. Потребуется засыпать водную часть объекта, установить систему радиационного контроля и разместить наблюдательные скважины.

Ранее в официальных источниках сообщалось, что консервацию водоема «Старое болото» выполнят за 530 млн рублей, а завершить работы планировалось к концу 2025 года.

Водоем В-17 считается одним из самых сложных проектов в направлении вывода из эксплуатации объектов советского ядерного наследия. Эксплуатируется хранилище радиоактивных отходов с 1949 года, это один из первых действующих водоемов ПО «Маяк».

Площадь водоема составляет 13 га. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года».

Напомним, в 2015 году ПО «Маяк» успешно завершил работы по закрытию акватории водоема В-9 («озеро Карачай»), которые продолжались несколько десятилетий.