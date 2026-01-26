В Озерске собрали колонну размером с ракету для переработки ядерного топлива

На создание многотонного аппарата ушло больше года

В Озерске на приборно-механическом заводе производственного объединения «Маяк» изготовили уникальную установку для переработки отработавшего ядерного топлива. Ректификационная колонна из специальной стали по габаритам сравнима со ступенью космической ракеты, рассказали в пресс-службе предприятия.

Над созданием многотонного аппарата из хрома и никеля больше года работали инженеры завода. Точность соблюдалась до миллиметра, каждый сварочный шов проверяла комиссия. Даже в новогодние праздники цех не останавливался.

«В ближайшие дни нас ждет ответственная операция — закрытие купола аппарата», — рассказали на предприятии.

После установки оборудование встроят в технологическую цепочку, где перерабатывают ядерное топливо.