В новых микрорайонах Челябинска построят два детских сада за 347 млн рублей

Дошкольные учреждения появятся в ЖК «Парковый‑2» и «Яркая жизнь»

Мэрия Челябинска объявила торги по поиску подрядчиков для строительства детских садов в новых микрорайонах — «Парковый-2» и «Яркая жизнь». Объекты обойдутся городскому бюджету в 347 млн рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.

В «Парковом-2» на улице Татищева построят детский сад на 120 мест. Он будет двухэтажным с площадью застройки 1,4 тыс. кв. м. Завершить работы надо до 15 октября 2023 года. В детском саду будет спортзал, в каждой группе — отдельная спальня, буфет.





На Краснопольской площадке в ЖК «Яркая жизнь» детский сад будет трехэтажным, но тоже на 120 мест. Он появится на улице Габдуллы Тукая. Площадь застройки будет меньше — 950 кв. м. Срок исполнения контракта — тоже до середины октября 2023 года.





Как ранее сообщало ИА «Первое областное», рядом с микрорайоном Парковым начнется строительство нового жилого комплекса с детским садом и магазинами.