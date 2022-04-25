В нацпарке «Таганай» открылся визит‑центр с интерактивными экспонатами

Новый объект будет интересным даже для юных туристов

Возле скал Семибратка в национальном парке «Таганай» открылся новый визит-центр. Его появление стало последним этапом обустройства экотуристического комплекса «Где Европа встречается с Азией» в рамках нацпроекта «Экология». Ранее там отсыпали и благоустроили тропу — она из щебня, сделали яркую входную группу и установили туалеты. Об этом сообщает пресс-служба Агентства международного сотрудничества Челябинской области.





Новый визит-центр наполнен интерактивными экспонатами. Все их можно и нужно трогать. Посетители могут посмотреть «в бинокль» и увидеть красивые пейзажи в 3D, помочь белочке донести орехи в лабиринте, узнать множество интересных фактов об обитателях местности.

«К проектированию этого визит-центра мы подошли очень трепетно, с душой. Мы приглашали наших коллег из других особо охраняемых природных территорий России, привлекли к работе новых дизайнеров — результат нравится и нам, и посетителям», — поясняет директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.





Протяженность всесезонной кольцевой экотропы «Где Европа встречается с Азией» — 4,5 км. На маршруте две смотровые площадки, с которых открывается панорама всех златоустовских хребтов, а также две большие экскурсионные беседки. В 2021 году экотропу на Семибратку посетило почти 25 тыс. человек. В этом году ожидается увеличение турпотока, ведь популярный маршрут на Черную скалу закрыт до октября из-за капитального ремонта дороги Златоуст — Магнитка.





Добавим, что в этом году в нацпарке «Таганай» появится еще один визит-центр. Он откроется к 1 июня на территории приюта «Гремучий ключ» (у северных отрогов Двуглавой сопки).