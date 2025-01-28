В моногороде Челябинской области построят туристический комплекс

Инвестиции в проект составят 1,6 миллиарда рублей

В Бакале (Саткинский район) приступили к строительству туристического комплекса «Легенда Урала». Инвестиции в проект составят 1,6 миллиарда рублей, сообщает инвестиционный блок центра «Мой бизнес».

«Это будет уютное место для отдыха, в том числе всей семьей. С термальным бассейном, детским развлекательным центром, кемпингом, автокемпингом и прогулочными дорожками на склонах живописных Уральских гор», — указано в проекте.

Строительством занимается челябинское ООО «Синегорье». По данным сервиса «СБИС», компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций.

Со стороны инвестблока инвестору оказана помощь в подготовке документов для получения субсидии на развитие туристической инфраструктуры, а также консультационная поддержка.