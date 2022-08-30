В Минздраве Челябинской области проверят траты на борьбу с COVID‑19

Аудиторы изучат расходование бюджетных средств

Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) начали плановую проверку расходов регионального Минздрава на мероприятия по борьбе с COVID-19.

Аудиторы проверят целевое расходование средств регионального и федерального бюджета Минздравом области и его подведомственными учреждениями.

«Программа контрольного мероприятия включает проверку расходов, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики региона, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в КСП Челябинской области.

В ходе плановой проверки специалисты КСП региона выполнят аудит расходов регионального Минздрава на приобретение лекарственных препаратов и оснащение медицинских организаций оборудованием, проведение ремонтных работ. Также проверят соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг.