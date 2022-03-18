В Миассе запустят 12 инвестпроектов на 3 млрд рублей

Предприятия создадут более 500 новых рабочих мест

В Миассе запустят 12 новых проектов в рамках работы территории социально-экономического развития. Несмотря на сложные экономические условия, инвестиции предприятий превысят 3 млрд рублей. В городе планируют создать более 500 новых рабочих мест. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер подчеркнул, что важная задача государства в условиях кризиса — поддержка инвестиционной активности. Для этого на федеральном уровне решено продлить действие всех преференций, которые действовали во время пандемии коронавируса.

«Многие планы будут сдвинуты, мы это понимаем. Но наш безусловный приоритет — продолжение инвестиционных проектов. Мы сохраним все действующие преференции. На федеральном уровне поддержано решение по продлению договоров СПИК 1.0 по приоритетным инвестициям», — отметил глава региона.

Разработкой плана по развитию экономики Челябинской области в условиях санкций занимается региональный оперативный штаб по устойчивому развитию. В приоритете — поддержка системообразующих предприятий. Многие из них производят продукцию, которая должна заместить иностранные товары. В список таких компаний на региональном уровне вошли 196 предприятий, 29 из них — в федеральном списке.

Благодаря федеральным мерам поддержки предприятия смогут рассчитывать на госгарантии по кредитам, субсидии на возмещение затрат. В рамках региональной программы импортозамещающие предприятия могут получить компенсации затрат на уплату процентов по кредитам, а также деньги на научные исследования. В 2022 году финансирование по этой программе увеличили на 590 млн рублей, оно составит 832 млн рублей.





Большую роль в формировании новых кооперационных цепочек должны сыграть предприятия малого и среднего бизнеса. В 2022 году бюджетное финансирование на поддержку малого бизнеса увеличили в два раза. Компаниям предлагают помощь в виде микрокредитов.

«Фонд центра „Мой бизнес“ увеличили до 500 млн рублей. Это пакет мер, которые мы приняли на днях. Наша стандартная программа — выдача микрозаймов под 6,5% годовых. Малый бизнес может получить до 5 млн рублей на выгодных условиях», — говорит Алексей Текслер.

Еще одна действенная мера поддержки — продление моратория на проверки бизнеса.

«Введен мораторий на все проверки, за исключением ситуаций, когда есть угрозы жизни людей. Мы проговорили со всеми федеральными и региональными структурами вопросы о неукоснительном исполнении этого требования», — резюмировал Алексей Текслер.

На федеральном уровне малому и среднему бизнесу предусмотрены льготные кредиты и дополнительное фондирование. Также этому сектору будут выделять субсидии, оказывать прямую финансовую поддержку. Будут существенно расширены квоты по госзакупкам при условии развития приоритетных в мобилизационный период производств.