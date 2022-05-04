В Миассе за 364 млн рублей реконструируют молочную ферму

Работы завершат к концу этого года

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Черновской» проводит реконструкцию молочного производства в поселке Нижний Атлян Миасского городского округа. Ранее там располагалось свиноводческое хозяйство. В трех обновленных помещениях на 250 мест каждое планируют разместить 750 коров. Они будут давать 15 тонн молока в сутки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

На территории молочной фермы уже открылись первый коровник и доильный зал. В их реконструкцию вложили 150 млн рублей. Еще 213,8 млн рублей региональных субсидий запланировано в этом году на открытие двух других объектов. Их ремонт закончат к концу этого года.

«В Челябинской области третий год реализуется важная программа по строительству и модернизации молочных ферм, в которой активное участие принимает СХПК „Черновской“. Это не только создание новых рабочих мест, улучшение условий труда, но и будущий рост объемов производства. Сегодня мы вывозим из области ежедневно 60 тонн молока, а завозим 100—110 тонн. За три предстоящих года мы планируем за счет реконструкции и строительства ферм и расширения производства увеличить объем выпуска продукции на 25—30 тысяч тонн молока и покрыть дефицит», — рассказывает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Сельхозкооператив «Черновской» уже сейчас занимает третье место среди молочных хозяйств Челябинской области по объемам производства молока — почти 12%. Но предприятие намерено увеличить надои за счет особенностей содержания коров. Новый коровник хорошо освещен, он просторный. Животные едят комбикорм, а вода в свободном доступе. По зданию коровы перемещаются самостоятельно, они без привязи. Каждое место отсыпается речным песком и опилом. По словам представителей сельхозкооператива, надои в пять литров на голову добавились именно за счет монокорма и свободного содержания.

В дальнейшем «Черновской» планирует провести компьютеризацию предприятия, а каждое животное чипируют.