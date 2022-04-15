В Миассе возобновят выпуск пожарных машин и создадут 300 рабочих мест

Губернатор Челябинской области обсудил с машиностроителями перспективы развития производств

Миасский автозавод «Урал» и челябинский завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко планируют увеличить выпуск техники и сохранить коллектив. Кроме того, в Миассе восстановит работу компания по производству пожарных машин. Она даст работу трем сотням горожан. Об этом на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером рассказал гендиректор «Объединенной машиностроительной группы» Дмитрий Стрежнев, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече также присутствовал гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Стороны обсуждали развитие машиностроения и развитие Миасса. Глава региона в начале разговора отметил: чтобы справиться с новыми вызовами, нужно объединяться и поддерживать коллективы предприятий.





«Рассчитываю на то, что нынешние времена будут в том числе рассматриваться вами как новые возможности, как развитие, а это значит, что трудовой коллектив будет обеспечен и заработной платой. Я знаю, что вы внимательно относитесь к социальным вопросам. Конечно, развитие автозавода „Урал“ напрямую связано с развитием города Миасса — это очень важные направления», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам Дмитрия Стрежнева, входящие в «Объединенную машиностроительную группу» автозавод «Урал» и «Челябинские строительно-дорожные машины» (завод имени Д. В. Колющенко) планируют сохранить и увеличить выпуск техники. Есть у холдинга и решения по импортозамещению.

«Учитывая основную конъюнктуру и результаты, мы не будем сокращать штат. Мы знаем, как решить проблемы, связанные с ограничением поставок со стороны ряда стран. Активно работаем над замещением или альтернативами как в России, так и в странах, которые поставки не прекратили. Можем вас проинформировать, что в нашу компанию сейчас входит третье предприятие — компания по выпуску пожарных машин. Мы санировали проблемные предприятия и, помимо сохранения численности на автозаводе и заводе имени Колющенко, дополнительно сейчас создадим 300 рабочих мест в Миассе», — рассказал Дмитрий Стрежнев.





Несмотря на сложные экономические условия, предприятия планируют и дальше развиваться и расширять производство. Один из важных проектов — выпуск автомобильных мостов. Есть и идеи по обновлению завода имени Д. В. Колющенко. Предполагается строительство практически нового предприятия и значительное увеличение выпуска продукции.

«Мы отработали партнерскую программу с компанией „Роснефть“. На базе коопераций предприятий с областью у нас заработало совместное предприятие с ЧКПЗ. Продолжается кооперация с ММК. Мы хотели бы предложить на базе кооперации в Челябинской области в этом году заключить партнерские соглашения с крупнейшими покупателями — „Роснефть“, „Газпром“, „Транснефть“, РЖД, „Сургутнефтегаз“», — отметил Дмитрий Стрежнев.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что Челябинская область продолжит активное продвижение продукции машиностроения региона на рынки дружественных стран. К технике автозавода «Урал» уже проявили интерес в Туркменистане. Кроме того, предприятия Челябинской области продолжат получать поддержку от местного Фонда развития промышленности.