В Миассе с помощью господдержки развивается производство оборудования для птицефабрик

Центр «Мой бизнес» помогает изготовить опытные образцы или сертифицировать продукцию

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Импортозамещающую продукцию для птицефабрик выпускает группа компаний, в числе которых ООО «Фармпласт» и ООО «Вектор». Создавать новые образцы и реализовывать проекты удается с помощью господдержки: компании в течение нескольких лет сотрудничают с центром «Мой бизнес».

Предприятия поставляют на рынок изделия из пластмассы для разных отраслей и оборудование для птицефабрик. Отдельные проекты реализуются с помощью центра «Мой бизнес». Например, при содействии специалистов института развития «Фармпласт» разработал и изготовил пресс-формы для производства деталей для сельхозтехники.

«Мы работаем с производственными компаниями, помогаем вывести новый товар на рынок. Сейчас, на волне наращивания технологического потенциала, это особенно важно, поскольку многие предприятия разрабатывают импортозамещающую продукцию. Здесь мы можем помочь изготовить опытные образцы или сертифицировать продукцию. В рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“ все услуги оказываются на условиях софинансирования: центр „Мой бизнес“ берет на себя до 75% затрат»,— комментирует руководитель Центра инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» Леонид Исенко.

Опыт сотрудничества оказался успешным, поэтому его примеру последовала и компания «Вектор». Она реализовала проект по производству сверхточных кормораздатчиков для клеточного содержания птиц, благодаря которым обеспечивается низкая погрешность выдачи продукта. Новая разработка позволит птицефабрикам оптимизировать расходы и добиться качественно нового уровня выращивания птицы.

Проект организации производства был реализован при участии инвестблока центра «Мой бизнес» и Агентства инвестиционного развития Миасса. Специалисты помогли подготовить пакет документов для заключения соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР Миасса. Также консультационную и методическую помощь оказывают специалисты филиала центра «Мой бизнес».

«Безусловно, мы выиграли в экономическом плане, благодаря статусу резидента ТОСЭР снизили налоговую нагрузку. Это немаловажно, когда есть весомые вложения в расширение деятельности. Господдержка предлагает широкий спектр услуг и приносит ощутимую пользу для бизнеса»,— комментирует директор ООО «Вектор» Виктор Зубков.

В рамках проекта организован полный производственный процесс и закуплено специальное оборудование, новое производство позволило создать 10 новых рабочих мест. Уже сейчас компания получает первые заказы на новое оборудование и в дальнейшем планирует продолжать расширяться.

«Мы работаем в режиме одного окна, это позволяет бизнесу максимально оперативно решать вопросы, возникающие в ходе реализации инвестпроекта. Обратиться в центр „Мой бизнес“ можно за помощью в подключении к инженерной инфраструктуре, подборе земельных участков и помещений, привлечении дополнительного финансирования или получении разрешительной документации. Сейчас у нас на сопровождении более 100 проектов. Мы отслеживаем все этапы реализации по каждому из них и в текущем режиме подключаемся к решению возникающих задач»,— отмечает директор по инвестициям центра «Мой бизнес» Инна Иванова.

Ознакомиться с подробной информацией о потенциале, возможностях Челябинской области, а также узнать о мерах поддержки для инвесторов можно на Инвестиционном портале региона.

С информацией о мерах поддержки центра «Мой бизнес» можно ознакомиться на сайте института развития, задать свои вопросы по телефону 8-800-350-24-74.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».