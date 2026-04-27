В Миассе прокуратура требует вернуть городу поврежденный особняк XIX века

Новый владелец нанес ущерб части декоративных элементов у памятника архитектуры

Прокуратура Челябинской области потребовала признать недействительным договор купли-продажи дома купца Жарова в Миассе. Иск подан к администрации города и к ООО «Лидер», которое стало владельцем здания, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Здание получило статус памятника культуры городского значения в марте 2024 года. В декабре того же года его продали частной компании. Через полгода стали поступать жалобы: новый владелец демонтировал и повредил часть построек и декоративных элементов.

Прокуратура требует вернуть здание и земельный участок под ним муниципалитету. Первое заседание суда назначено на 2 июня. Также ведомство настаивает на взыскании с ответчика 10 тысяч рублей за каждый день просрочки, если решение не будет исполнено добровольно.

До завершения разбирательства суд запретил Росреестру проводить любые регистрационные действия с имуществом — переход права собственности, аренду, залог и другие обременения теперь невозможны.