В Миассе осваивают выпуск парогенераторов на замену импортным

Раньше такое оборудование в Россию завозили из Финляндии

Группа компаний «Юнистим» — производитель спецоборудования для нефтегазовой, автомобильной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, пищевой и других отраслей — развивает импортозамещение. На Миасском заводе запустили производство парогенераторов, которые востребованы нефте- и газодобывающими предприятиями, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.





Раньше аналогичное оборудование в основном закупали в Финляндии.

«Цена нашего парогенератора будет в разы привлекательнее, чем у зарубежных аналогов. Поскольку паро- и теплогенерация — одна из наших основных компетенций, сотрудникам завода под силу уже в ближайшее время запустить в серийное производство качественный импортозамещающий продукт. У нас очень большие перспективы и в других отраслях, в которых мы можем применить свои знания и опыт. Это и сельское хозяйство, и строительство. На сегодняшний день вся команда прорабатывает варианты и решает, какой продукт мы могли бы предоставить этим отраслям в первую очередь», — говорит коммерческий директор компании «Юнистим» Станислав Гейер.

Продукция предприятия востребована в нефтегазовой сфере страны. Ее используют крупнейшие компании, в числе которых «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Газпром», «Лукойл», «КазТрансОйл», «Белоруснефть» и др. Оборудование можно комбинировать с другими агрегатами на шасси «Урала» и применять в индивидуальных проектах. На новую продукцию уже поступают предзаказы.

«Промышленность Южного Урала обладает уникальными компетенциями — научными, производственными, кадровыми, — позволяющими закрыть потребности производителей в абсолютно разных сферах. А главное, мы очень мобильны и адаптивны. Компания „Юнистим“, например, — прекрасное доказательство того, как в новых экономических реалиях за очень короткий срок можно переориентироваться, взяв вектор на импортозамещение, и начать производить актуальную продукцию, в данном случае для нефтегазовой отрасли. Главная задача, которую я вижу сейчас для Минпрома как профильного министерства, — заполнить информационный вакуум, помочь предприятиям области определиться и понять, в каком направлении стоит двигаться и развиваться», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

По его словам, сейчас работа ведется над тем, чтобы выстроить новые кооперационные цепочки, помочь поставщикам и потребителям из разных отраслей наладить контакт и выстроить взаимовыгодное сотрудничество, привлекая, если требуется, большой арсенал мер господдержки.

Помимо запуска новых линеек продукции, миасский завод разработал план по созданию для своих клиентов особых спецбригад. Они будут заниматься улучшенным и расширенным ремонтом и обслуживанием ранее выпущенной «Юнистимом» техники. Одна такая команда уже начала работу. Техобслуживание поможет, прежде всего, тем предприятиям, которые сейчас не могут позволить себе приобретать новое оборудование. Благодаря идее южноуральских промышленников, их коллеги теперь смогут содержать уже имеющийся производственный парк в отличном состоянии.

Группа компаний «Юнистим» — это трио предприятий, работающих в постоянном и высокоэффективном взаимодействии. Спецтехника, разработанная специалистами компании «Юнистим», успешно используется более чем в 15 отраслях промышленности различного направления: нефтегазовой, автомобильной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, пищевой и т. д. как в России, так и в странах СНГ. Современная и высокотехнологичная продукция эксплуатируется крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли.