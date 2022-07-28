В Миассе нашли подрядчика для строительства крытого скалодрома

Новый спортивный комплекс возведут к концу ноября 2024 года

Компания «СтройОптимум» из Златоуста построит в Миассе физкультурно-спортивный комплекс «Центр скалолазания». Эта организация как единственный участник победила в аукционе, который проводила администрация Миасского городского округа. На работы направят 261,2 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Крытый скалодром возведут в северной части Миасса возле стадиона «Заря». Там уже есть скалолазная стенка, на которой занимаются спортсмены из школы олимпийского резерва «Вертикаль». Но тренироваться дети могут только с мая по сентябрь. К 20 ноября 2024 года у них появится теплый скалодром — тренировки получится проводить и зимой.

Двухэтажное здание будет состоять из трех корпусов. Одной из частей станет высотный зал для лазания на трудность. Его построят вокруг уже существующей стенки на стадионе (16 метров). Высота зала составит около 20 метров. Это будет один из самых высоких крытых скалодромов в стране. Сейчас таковым считается объект в Перми в легкоатлетическом манеже им. В. П. Сухарева. Его высота — 19,5 метра. Самая высокая уличная стенка для соревнований в категории «трудность» находится в Магнитогорске. Она имеет высоту 37 метров. Будет в комплексе и малый зал для боулдеринга высотой около 7 метров — для этого вида скалолазания нужны короткие трассы. Кроме того, оборудуют отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки, а также раздевалки, тренерские комнаты, буфет.





Как сказано в проектной документации, на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. В основном там будут заниматься дети из школы олимпийского резерва. Однако пустят и других жителей города, которые захотят учиться скалолазанию.

В спортивной школе олимпийского резерва «Вертикаль» скалолазанием занимаются более 200 детей. Воспитанники спортшколы принимают участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня. Например, миасские спортсмены стали призерами завершившегося в Красноярске первенства России по скалолазанию. Среди юношей 10–13 лет золото завоевал Александр Казаков, серебряная медаль — в активе Тимофея Хороцея.

ООО «СтройОптимум» зарегистрировано в июне 2007 года, сказано в базе данных «СБИС». Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, Союз проектных организаций Южного Урала и Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2021 году фирма понесла убыток в размере 8,8 млн рублей. Компания победила в 262 аукционах, а участвовала в 447 торгах. Контрактов заключили на 1,2 млрд рублей. «СтройОптимум» активно участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья, строит дома для детей-сирот.