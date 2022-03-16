В Миассе на замену светофоров и дорожных знаков потратят 7 млн рублей

Закончить работы должны к зиме

На дорогах Миасского городского округа в этом году появятся новые дорожные знаки и светофоры. Их установят, чтобы улучшить безопасность дорожного движения. Компанию, которая проведет монтаж конструкций, выберут во время аукциона. Его уже объявила администрация Миасса, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена работ составляет 6,96 млн рублей. Организация, которая предложит сумму меньше, станет победителем аукциона. До 23 марта администрация принимает заявки от компаний. Итоги подведут 25 марта.

К 30 ноября победителю аукциона нужно будет заменить дорожные знаки и установить недостающие конструкции, смонтировать пешеходные ограждения. Также в списке задач — проведение технического обслуживания светофоров, ремонт «лежачих полицейских», обрезка веток деревьев и травы, из-за которых не видно знаков, и очистка опор от разных объявлений.

Гарантийный срок на дорожные знаки и пешеходные ограждения составляет 5 лет, а на остальные виды работ и конструкции — 4 года. В 2021 году на модернизацию дорожной инфраструктуры власти Миасса направляли 6,75 млн рублей.