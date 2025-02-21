В Миассе ищут подрядчика для благоустройства парка Автозаводцев

Работы необходимо выполнить до конца сентября 2025 года

В Миассе объявили торги по поиску подрядчика для благоустройства парка Автозаводцев. Проект его обновления получил «зеленый свет», став победителем всероссийского конкурса. Он подразумевает масштабную реконструкцию любимого места горожан. Информация размещена на сайте госзакупок.

Проектная документация включает в себя размещение в парке Автозаводцев центральной аллеи, событийных зон, детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха и экологического оздоровления. Подрядчику необходимо завершить работы по благоустройству до 30 сентября 2025 года. Срок подачи заявок — до 6 марта. Начальная стоимость контракта составляет 161,6 миллиона рублей.

«Историческое ядро — зона, с которой начинается большая история восстановления „Центрального городского парка“. С южной стороны располагается центральный вход в парк. Именно здесь располагалась основная часть советского парка культуры и отдыха с Домом культуры, аттракционами и центральной аллеей. Проект сохраняет заданную структуру, обновляя и дополняя ее», — говорится в проектной документации.

Фишками парка призваны стать круги из миаскита (уникальная порода, открытая в окрестностях Миасса). В парке планируется создать умиротворенную атмосферу слияния с природой. Здесь будет много зелени, сохранен естественный ландшафт.





Еще одна находка — игровой комплекс «Уральчик», аналогов которого нет ни на одной детской площадке на Южном Урале. Это мини-копия легендарного грузового автомобиля «Урал», вышедшего из цехов одноименного завода в Миассе. В парке планируется разместить много зон отдыха для семейного и детского отдыха.





История с добычей древесного угля (углежоги) отразится в новом благоустройстве в виде многофункциональных холмов, детской площадки и небольшого открытого класса со стендами про историю места.





Лесная площадь включает в себя открытый амфитеатр, где будут организованы различные городские мероприятия.