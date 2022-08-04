В Миасс до 1 декабря доставят 10 новых низкопольных автобусов

Мэрия нашла подрядчика для покупки транспорта

Администрация Миасса подвела итоги аукциона на поставку десяти низкопольных автобусов. Победителем торгов стала челябинская компания «Синегорье-Авто». Стоимость контракта — 73,3 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно размещенной документации, автобусы должны быть 2022 года выпуска со сроком эксплуатации не менее 10 лет, количество посадочных мест — от 20 до 25. Также транспорт должен быть оснащен кондиционерами с функцией приточной вентиляции, камерами видеонаблюдения и USB-розетками для заряда мобильных телефонов. Кроме того, у задней двери автобусов должны быть площадки, на которых смогут расположиться родители с детскими колясками или инвалиды-колясочники.

Доставить новые автобусы в город победитель аукциона должен будет не позднее 1 декабря 2022 года.

ООО «Синегорье-Авто», по данным базы «Контур. Фокус», зарегистрировано в Челябинске в марте 1998 года. Основная сфера деятельности — торговля легковыми и грузовыми автомобилями. Эта фирма — официальный дилер компании «Русские автобусы — Группа ГАЗ», поставляет автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и запчасти к ним и коммерческому транспорту ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, УАЗ. Владельцем является Игорь Тужилин. Ему также принадлежит еще несколько организаций по продаже, техобслуживанию и ремонту транспорта. Директором значится Виктор Сапелкин.

В 2021 году компания получила 4,9 млн рублей чистой прибыли. «Синегорье-Авто» являлось участником почти 294 торгов. Победителем было в 239 конкурсах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 2 млрд рублей. Компания предоставляла автобусы различным школам и ведомствам. Среди крупнейших договоров — поставка в Челябинск в 2019–2020 годах 60 автобусов на газу за суммарно 596 млн рублей.