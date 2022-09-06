В METRO снизили цены на товары для челябинцев

Рассказываем, как сэкономить семейный бюджет

Компания METRO снизила цены в своем торговом центре в Челябинске. Большая часть ассортимента стоит дешевле на 30% и более. Для челябинцев скидки доступны на постоянной основе.

Последние исследования показывают, что с начала 2022 года из-за стремительного роста цен россияне могут позволить себе минимум овощей, круп и мяса. Где экономия — там страдает качество.

В это непростое время METRO поддерживает жителей Челябинска и предлагает самые низкие цены. Более 12 000 наименований товаров из разных категорий можно приобрести с ощутимой скидкой. Благодаря этому покупки становятся выгоднее, чем в других крупных розничных магазинах, — в METRO продуктовая корзина возвращается к привычному объему.





Компания ориентируется не только на ресторанный и гостиничный бизнес, но и на обычного покупателя. Теперь челябинцам выгодно делать и оптовые, и розничные закупки. Принцип «покупай больше — плати меньше» подойдет для семей, кто готовится к большому торжеству, делает заготовки на зиму, ищет выгоду и разумно подходит к экономии времени и бюджету.

Новые цены жители Челябинска могут увидеть уже сейчас. Для выгодного продуктового шопинга достаточно обращать внимание на желтые ценники: товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость. Есть сомнения? Можно принять участие в программе «Гарантия низких цен»*. Если челябинец обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в 10-кратном размере кешбэком. С начала акции покупателям вернули уже более 1 миллиона рублей.

METRO совместно с покупателями следит за тем, чтобы цены на качественные товары оставались самыми доступными для каждого.

Реклама. ООО «Инстамарт Сервис», юридический адрес: Россия, 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9а, этаж 5, помещ. I, ком. 1. ОГРН 1187746494980 от 22.05.2018 г.

*Срок действия акции с 23.06.2022 по 31.12.2022. Подробности на сайте guarantee.metro-cc.ru.



