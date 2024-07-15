В Магнитогорске запустили участок безводного охлаждения доменного шлака

Новый объект позволит снизить выбросы вредных веществ в воздух до 100 тонн в год

В канун Дня металлурга в ООО «Шлаксервис» в Магнитогорске запустили участок безводного охлаждения доменного шлака; новый объект позволит сократить выбросы загрязняющих веществ, прежде всего сероводорода, в атмосферу до 100 тонн в год, сообщили в пресс-службе предприятия.

Строительство участка началось в 2018 году, инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей.

Как говорят на предприятии, раньше доменный шлак, как и сталеплавильный, поступая на эстакады Шлаксервиса, подвергался термоударному дроблению: его остужали с помощью воды, из-за чего выделялось большое количество сероводорода.

Теперь шлак с температурой около 1400 градусов выгружается в две эстакады — длиной 250 и 500 метров — и просто остывает до температуры окружающей среды, затем грузится в БелАЗы и отправляется на дальнейшую переработку: из него извлекают металлосодержащую фракцию, которая возвращается в сталеплавильный передел, на участке шлакообразующих смесей производят материалы, востребованные в строительстве и металлургии, а пустая порода отправляется на рекультивацию отработанных карьеров Магнитки.

Добавим, запуск участка позволил создать 49 дополнительных рабочих мест.