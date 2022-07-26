В Магнитогорске запретили рекламу стоматологии

Реклама медицинского центра утверждала, что у них единственная в городе компьютерная томография

В Магнитогорске стоматологии «Агат» запретили использовать рекламу, которая вводит пациентов в заблуждение. Речь идет о рекламных листовках, которые информировали о наличии единственной в городе компьютерной томографии челюстно-лицевой области, сообщили в УФАС Челябинской области.



Листовки клеили в лифтах многоквартирного дома в Магнитогорске. Во время проверки антимонопольщики выяснили, что КТ челюстно-лицевой области можно сделать и в других учреждениях.

«Кроме того, в рекламе наряду с информацией о медицинских услугах отсутствовала предупредительная надпись о необходимости получения консультации специалиста или наличии противопоказаний к их применению или использованию», — рассказали в региональном УФАС.

Антимонопольный орган признал, что стоматологический центр (рекламодатель) и рекламное агентство (рекламопроизводитель) нарушили пункт 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, согласно которому недостоверной признается реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

Кроме того, антимонопольный орган усмотрел нарушение части 7 статьи 24 Закона о рекламе, согласно которому рекламу медицинских услуг должно сопровождать предупреждение о противопоказаниях к их применению и необходимости консультации специалистов.