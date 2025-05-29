В Магнитогорске раскрыли детали жилого квартала на территории курорта «Притяжение»

Первая очередь объединит более 680 квартир

Строительство первой очереди жилого квартала у городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске начнется в третьем квартале 2025 года. Возведут два дома, которые объединит стилобатная часть. Они будут выглядеть как 10 отдельных зданий разной высотности. Две секции планируются в шестнадцать этажей, а восемь — в девять. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Группы Голос».

В первой очереди квартала будет более 680 квартир — от студий до четырехкомнатных. Некоторые предусмотрены с террасами. Также в проекте — планировки с мастер-спальнями, гардеробными, двумя санузлами и просторными кухнями-гостиными. Жильцами станут 1500 человек.





Сделают подземный паркинг на 267 машино-мест и 422 индивидуальные кладовые на цокольном этаже. Первые этажи зданий займут магазины, кафе и другие организации. Территория дворов будет закрытой и без автомобилей. Возле домов обустроят детские и спортивные площадки, рекреационные зоны.

Район создают в партнерстве с Магнитогорским металлургическим комбинатом.





«Курорт „Притяжение“ уже стал символом обновления Магнитогорска, и мы воспринимаем свою задачу как логичное продолжение — создать жилую среду, в которой хочется оставаться и растить детей. Этот проект способен изменить само ощущение города. Мы рады быть частью этой трансформации и понимаем свою ответственность: вдохнуть в Магнитогорск больше современной жизни, чтобы молодежь оставалась, мечтала и развивалась здесь», — отмечает генеральный директор «Группы Голос» Сергей Пахомов.

Вся территория жилого района в перспективе займет более 32 гектаров в непосредственной близости к парковой зоне. Причем она будет «заходить» внутрь квартала за счет озеленения, пешеходных мостов и бульваров.