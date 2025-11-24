В Магнитогорске прогнозируют рост инвестиций более чем на треть к 2028 году

Более 80% в структуре частных вложений составляет доля меткомбината

В Магнитогорске прогнозируют рост инвестиций к 2028 году до 106,2 миллиарда рублей (по базовому сценарию), что на 36,3% больше текущего показателя (77,9% по итогам 2025 года). При этом более 80% в структуре частных вложений в развитие бизнеса и инфраструктуры составляет доля «Магнитогорского металлургического комбината». Об этом сообщила заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова в рамках доклада о социально-экономическом развитии города.

В условиях санкций объем отгрузки за 9 месяцев текущего года составил 570 миллиардов рублей. Основную долю (68,6%) составила продукция ПАО «ММК».

«По итогам 2025 года объем отгруженной продукции оценивается в размере 695,6 миллиарда рублей. С 2026 года прогнозируется восстановительный рост показателя по обоим вариантам прогноза, и к концу планируемого периода объем отгруженных товаров достигнет уровня 728,6 (консервативный) и 837 (базовый) миллиардов рублей»,— рассказала Александра Макарова.

В городе продолжается реализация уже начатых инвестпроектов и запускаются новые — оценка суммы инвестиций в основной капитал за 2025 год составляет 77,9 миллиарда рублей. Инвестиционная активность зависит от объема вложений градообразующего предприятия ПАО «ММК», доля которого в общем объеме инвестиций составляет более 80%.

ММК продолжает инвестировать в модернизацию основных фондов, в создание новых высокотехнологичных производственных комплексов. К концу 2028 года уровень инвестиций составит 106,2 миллиарда рублей.

Особое внимание было уделено ситуации на рынке труда. Она продолжает оставаться стабильной: сохраняется низкий уровень безработицы 0,21%, количество безработных — 369 человек. На одного безработного в Магнитогорске приходится более восьми вакансий.