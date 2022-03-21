В Магнитогорске построят велодорожку за 31 млн рублей

Прокатиться по ней можно будет уже этим летом

Парки «Притяжение» и «У Вечного огня» в Магнитогорске свяжет велосипедная дорожка. Она будет протяженностью 4 километра. Компанию, которая обустроит маршрут, администрация города выберет во время аукциона. Он запланирован на 30 марта. Начальная стоимость работ составляет 31,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Деньги направят из городского бюджета.

Проект велодорожки разрабатывала компания «Миринг Груп» из Москвы. Обустройство маршрута запланировано на три месяца — с 15 апреля по 15 июля этого года. Велодорожка будет представлять собой выделенную полосу шириной от 1,5 до 2 метров, отделенную от дороги ограждениями или зелеными насаждениями. Покрытием станет асфальтобетон с цветным верхним слоем.





Возле скверов «Консерваторский», им. А. В. Суворова и на площади Народных гуляний организуют велопарковки. В районе сквера им. А. В. Суворова также сделают площадку отдыха для велосипедистов и пешеходов, там поставят скамейки и урны. В нескольких местах велодорожка будет пересекаться с автодорогами, там движение регулируется светофорами. Для безопасности велосипедистов установят информационные таблички и нанесут разметку. Вся велодорожка будет освещена.

Маршрут велодорожки:

