В Магнитогорске построят новый аэровокзал

Терминал повысит транспортную доступность и качество обслуживания пассажиров всего юга Челябинской области

Аэропорт Магнитогорска получит новый аэровокзальный комплекс площадью 6,1 тысячи квадратных метров. Этот вопрос стал одним из центральных на рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором управляющей компании «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в настоящий момент продолжается работа по модернизации объекта. Проект нового терминала уже включен в перечень приоритетных проектов «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Ожидается, что новый аэровокзал станет важным инфраструктурным центром для всего юга Челябинской области, повысив транспортную доступность и качество обслуживания пассажиров.

Генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич сообщил, что компания намерена в ближайшее время определить подрядчика для возведения объекта.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы продолжаем развивать инфраструктуру. В ближайшее время подведем итоги конкурса на строительство нового аэровокзального комплекса и по его итогам приступим к возведению этого важного для жителей региона объекта», — отметил Евгений Янкилевич.

Губернатор Алексей Текслер, комментируя итоги встречи, подчеркнул приоритетность аэропортовой модернизации для Южного Урала.

«Развитие аэропортовой инфраструктуры — важнейшее условие повышения транспортной доступности, деловой активности и качества жизни людей на Южном Урале. Поэтому необходимо продолжать совместно работать над тем, чтобы у жителей Челябинской области было больше возможностей для комфортных и доступных перелетов», — заявил глава региона.

Отметим, по итогам 2025 года аэропорт Магнитогорска обслужил 279 тысяч пассажиров.