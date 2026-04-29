В Магнитогорске построят микрорайон с 10 высотками и школой

Проект КРТ рассчитан до 2035 года

В Магнитогорске планируют построить жилой микрорайон по модели парка «Притяжение». Застройщиком выступит ООО «ТрестМ-35» группы компаний «Магнитострой». Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в администрации города.



Земли в границах улиц Тевосяна, Радужной и Советской (ранее зона Ж‑1) перевели в зону комплексного развития территории.



На площади более 317 тысяч квадратных метров планируется построить 10 объединенных высоток с подземной парковкой, школу, детсад, торговый центр, многоуровневую парковку и другие коммерческие объекты.



Строительство разобьют на пять этапов. Полностью завершить проект планируют к 2035 году.