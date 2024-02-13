В Магнитогорске построят два новых детских сада

Завершить работы планируется к маю 2025 года

В Магнитогорске на торгах определили подрядчиков по строительству двух дошкольных учреждений, которые разместят в 150-ом и 144-ом районах города. Согласно техзаданию сдать объекты необходимо к маю 2025 года. Информация размещена на сайте госзакупок.

Строительством детсада в 144-ом микрорайоне Магнитогорска займется местная компания ООО «Стройтех». Она стала победителем торгов, снизив начальную цену контракта до 248,7 миллиона рублей.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 230 мест. Внутри детсада разместят необходимое оборудование и мебель, особенностью станет соляная комната (галокамера), где дети смогут проходить терапевтические процедуры. Полностью завершить работы в детсаду планируется в мае 2025 года.

Возведением дошкольного учреждения в 150-ом микрорайоне займется магнитогорская компания «СпецТехника», выигравшая торги по цене контракта 113,4 миллиона рублей.

В детсаду планируется разместить 12 групп, общее число воспитанников составит 230 человек. В здании смонтируют соляную комнату и сенсорную комнату со специализированным оборудованием. Особое внимание в контракте предусмотрено благоустройству территории детсада. Завершить работы подрядчику необходимо к маю 2025 года.