В Магнитогорске объявлен аукцион на поставку экологичных автобусов

Заявки на торги принимаются до 27 мая

Администрация Магнитогорска объявила аукцион на поставку партии новых экологичных автобусов, работающих на метане. Информация размещена на сайте госзакупок.

Обновление автобусного парка в Магнитогорске проходит в рамках создания комфортной инфраструктуры общественного транспорта и улучшения характеристик подвижного состава.

«В салоне транспортного средства должно быть от 25 до 30 посадочных мест. Год выпуска должен быть свежим — не ранее 2024 года. Ездить автобусы должны на природном газе (метане), экологический класс двигателя — не ниже пятого, тип коробки передач — автоматический», — указано в техзадании.

Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке товара или 150 000 километров пробега транспортного средства. Начальная цена аукциона — 134 миллиона рублей. В планах администрации закупить девять новых автобусов стоимостью по 15 миллионов рублей каждый.

«Победителю аукциона необходимо предварительно направить на согласование заказчику дизайн-проект окраски кузова. В случае получения от заказчика замечаний — доработать дизайн-проект», — изложено в документации.

Автобусы должны быть оснащены встроенным wi‑fi‑модулем, минимум одной цветной видеопанелью и тремя валидаторами с цветным сенсорным дисплеем и выводом QR‑кода на экран, а также видеонаблюдением в салоне и тремя видеокамерами для обзора ситуации на дороге. Заявки на торги принимаются до 27 мая.