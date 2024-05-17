Администрация Магнитогорска объявила аукцион на поставку партии новых экологичных автобусов, работающих на метане. Информация размещена на сайте госзакупок.
Обновление автобусного парка в Магнитогорске проходит в рамках создания комфортной инфраструктуры общественного транспорта и улучшения характеристик подвижного состава.
«В салоне транспортного средства должно быть от 25 до 30 посадочных мест. Год выпуска должен быть свежим — не ранее 2024 года. Ездить автобусы должны на природном газе (метане), экологический класс двигателя — не ниже пятого, тип коробки передач — автоматический», — указано в техзадании.
Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке товара или 150 000 километров пробега транспортного средства. Начальная цена аукциона — 134 миллиона рублей. В планах администрации закупить девять новых автобусов стоимостью по 15 миллионов рублей каждый.
«Победителю аукциона необходимо предварительно направить на согласование заказчику дизайн-проект окраски кузова. В случае получения от заказчика замечаний — доработать дизайн-проект», — изложено в документации.
Автобусы должны быть оснащены встроенным wi‑fi‑модулем, минимум одной цветной видеопанелью и тремя валидаторами с цветным сенсорным дисплеем и выводом QR‑кода на экран, а также видеонаблюдением в салоне и тремя видеокамерами для обзора ситуации на дороге. Заявки на торги принимаются до 27 мая.