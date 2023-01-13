В Магнитогорске на содержание парков направят 150 млн рублей

В техзадание включили установку скамеек и урн

В Магнитогорске объявлен аукцион на содержание в этом году общественных территорий и зеленых насаждений стоимостью 150,6 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

В ведомость объемов работ включено не только содержание и уход за зелеными насаждениями в городских парках и скверах, но и содержание искусственных противопожарных барьеров, пустырей, а также снос сухих деревьев в Правобережном, Левобережном и Ленинском районах города.

Подрядчик обязан выполнить омолаживающую обрезку деревьев, в том числе на внутриквартальных площадках в Магнитогорске. Также в его круг обязанностей входит уход за газонами и зелеными насаждениями.

«Зимой необходимо проведение очистки твердых покрытий в парках, скверах, бульварах от снега, наледи, обработки их противогололедным материалом для обеспечения безопасности движения пешеходов», — говорится в техзадании.

Летом в перечень задач входит ежедневная уборка территорий парков, скверов, бульваров от мусора, очистка урн, ремонт и содержание малых архитектурных форм, установка новых урн и скамеек со стоимостью материала.

В приложении к техзаданию размещены типовые эскизы скамеек и урн. К примеру, скамьи должны быть антивандальными и в длину составлять не менее двух метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января.