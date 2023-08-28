В Магнитогорске на покупку низкопольных трамваев направят 132 млн рублей

Поставить новый транспорт необходимо до 30 сентября

Управление транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска объявило торги на поставку двух низкопольных трамваев общей стоимостью 132 млн рублей. Информация размещена на электронной площадке РТС.

Осуществить поставку транспортных средств необходимо до 30 сентября. Согласно документации, стоимость одного низкопольного трамвая составляет 66 млн рублей, к отгрузке предполагается две штуки.

«Необходимо поставить односторонние низкопольные трамваи 2023 года выпуска. Они должны быть предназначены для внутригородских перевозок пассажиров на трамвайных линиях, оснащены кондиционером, светодиодным освещением, бортовым навигатором, иметь четыре двери для входа и выхода пассажиров», — указано в техзадании.

Заказчик готов оплатить в размере 25% в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта на поставку новых трамваев, остальная сумма 75% оплачивается по факту поставки транспортных средств.

Продолжает обновляться общественный городской транспорт в Челябинске. Накануне государственная транспортная лизинговая компания поставила в Челябинск 15 новых больших автобусов VOLGABUS 5270G2. Завершить масштабное обновление транспортного парка в Челябинске планируют в 2024 году.

В начале сентября 2023 года в Магнитогорске выйдут на линию 13 новых автобусов средней вместимости. Решение о закупке машин было принято по просьбе местных жителей.

