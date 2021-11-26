Ведущий поставщик теплоэнергии в Магнитогорске — трест «Теплофикация» (муниципальное предприятие) — объявил торги на открытие двух кредитных линий на общую сумму около 400 млн рублей. Аукцион запланирован на 15 декабря. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В техзадании к конкурсной документации указано, что оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов планируется в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 130 млн рублей на срок 365 дней и 260 млн рублей на срок 455 дней. Погашение процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, исходя из суммы полученного кредита и дней пользования кредитом.
«Мы объявили конкурс на привлечение кредитных денежных средств, которые необходимы для нормальной деятельности нашего предприятия. В настоящее время общая сумма займов треста по трем действующим кредитным линиям составляет 560 млн рублей, по двум из них сроки кредитования близятся к завершению, поэтому принято решение снова объявить конкурсные процедуры», — сообщил директор треста «Теплофикация» Вадим Агафонов.
По его словам, привлечение кредитных средств необходимо для пополнения оборотных средств компании.
«Мы подключили отопление в этом году в сентябре, счет выставим магнитогорцам за тепло только в ноябре, а в октябре — расчет с ресурсоснабжающими организациями (ООО „Новатек“ и Магнитогорский металлургический комбинат). Мы не можем допустить задолженности перед ресурсниками, поэтому привлекаем кредиты, чтобы пополнить оборотные средства компании», — говорит Вадим Агафонов.
В 2021 году заемное финансирование тресту предоставляло АО «КредитУралБанк» (Магнитогорск), которое являлось победителем прежних торгов на открытие трех кредитных линий общей суммой 560 млн рублей. В тресте «Теплофикация» сообщили, что расчет по действующим кредитным линиям осуществляется в соответствии с графиком платежей.
В настоящее время трест «Теплофикация» не имеет долгов перед энергосбытовыми компаниями, в том числе благодаря возможности привлечения кредитных средств, пояснили в компании. По прошлому году уровень собираемости платежей с населения за поставленное тепло достиг 98%, в этом году сбор средств планируется на столь же высоком уровне. Этого удалось достичь благодаря переводу на прямые расчеты с ресурсниками около 95% потребителей тепла в Магнитогорске, сообщили в компании.
«Долги управляющих компаний Магнитогорска за поставленное тепло за предыдущие годы достигают порядка 300 млн рублей, некоторые из них сейчас находятся в состоянии банкротства, но мы стараемся взыскивать накопленные долги через суд», — говорит Вадим Агафонов.
По его словам, в Магнитогорске установлен один из самых низких в Челябинской области тарифов на теплоэнергию — 1512 руб./Гкал с учетом НДС, в Челябинске — около 1900 руб./Гкал.
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