В Магнитогорске будут учить заводских экскурсоводов

Ничего подобного в России раньше не было

21 марта на Магнитогорском металлургическом комбинате откроется первый в России центр профессиональных компетенций промышленного туризма. На предприятии будут обучать гидов, которые смогут проводить экскурсии по заводам. Также научиться работе в этой сфере смогут руководители отделов предприятий, например специалисты по связям с общественностью, рекламе и т.п. Об этом ИА «Первое областное» рассказала Ирина Чиркова, заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Для всех желающих развивать у себя на заводах промышленный туризм уже готовы пакетные предложения. В их разработке помогали специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) из Москвы.

«В центр компетенций смогут приезжать представители власти и предприятий. Они будут обучаться выстраивать процессы развития промышленного туризма. Обучение займет 2—3 дня. Два дня — это интенсивная программа, теория и практика. Еще день — заезд, экскурсия по городу, ММК. Стоимость с учетом НДС составляет 12 тысяч рублей. Сюда входят обучение и проживание», — пояснила ИА «Первое областное» Ирина Чиркова.

Участниками первого образовательного курса станут представители Мурманска, Кургана, Кемеровской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Некоторые челябинские предприятия тоже пройдут обучение, но бесплатно. В открытии центра примет участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, ожидается приезд специалистов из АСИ.

Впервые о возможности создания первого в России центра подготовки гидов промышленного туризма сообщалось в мае 2021 года. Тогда Челябинскую область посещала руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко. Выбор ММК в качестве места открытия образовательного центра объясняли большим опытом комбината в приеме туристов и организации познавательных и безопасных экскурсий.