В магазинах Челябинска появилась Coca‑Cola под другим названием

Состав напитка «Добрый кола» идентичен ушедшей Coca‑Cola

В челябинских магазинах в продаже появился безалкогольный напиток под названием «Добрый кола». На этикетке указан тот же состав, что и у Coca-Cola, а также перечислены те же заводы, на которых выпускалась американская газировка.Напиток появился в магазинах «Красное и белое». На этикетке в изготовителях значится ООО «Мултон Партнерс» — это российская компания, основанная в 1995 году в Санкт-Петербурге. В 2005 году ее поглотила корпорация Coca-Cola.Летом «Интерфакс» сообщил, что подразделение компании Coca-Cola в России переименовано в ООО «Мултон партнерс». Издание со ссылкой на основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова сообщило, что Coca-Cola HBC будет продавать напиток в России под брендом «Добрый кола». Сайт также привел обращение генерального директора Coca-Cola HBC (ботлер The Coca-Cola Company) Зорана Богдановича к сотрудникам компании о том, что в России прекращено производство и продажи брендов.Отметим, по словам челябинцев, вкус напитка «Добрый кола» идентичен ушедшей Coca-Cola.