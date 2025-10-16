Челябинская мэрия утвердила новый участок под комплексное развитие территорий. Он находится в Ленинском районе, в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской, сказано в распоряжении администрации.
Общая площадь участка — 21 гектар. В течение семи лет там должны возвести 294 тысячи квадратных метров нового жилья. Для этого снесут 19 многоквартирных домов и большое количество нежилых построек, в том числе здание школы-интерната на Копейском шоссе.
На освободившихся после демонтажа территориях разрешено строительство объектов различного назначения. К ним относятся жилая недвижимость, административные и социальные (школы, детские сады, поликлиники), а также коммерческие и инфраструктурные объекты. Подрядчика определят на аукционе.
