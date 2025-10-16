В Ленинском районе Челябинска снесут 19 домов под КРТ

За семь лет там на участке должны возвести 294 тысячи квадратных метров жилья

Челябинская мэрия утвердила новый участок под комплексное развитие территорий. Он находится в Ленинском районе, в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской, сказано в распоряжении администрации.

Общая площадь участка — 21 гектар. В течение семи лет там должны возвести 294 тысячи квадратных метров нового жилья. Для этого снесут 19 многоквартирных домов и большое количество нежилых построек, в том числе здание школы-интерната на Копейском шоссе.





На освободившихся после демонтажа территориях разрешено строительство объектов различного назначения. К ним относятся жилая недвижимость, административные и социальные (школы, детские сады, поликлиники), а также коммерческие и инфраструктурные объекты. Подрядчика определят на аукционе.

