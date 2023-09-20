В Кунашаке построят ледовую арену за 415 млн рублей

Она будет работать круглый год

В селе Кунашак Челябинской области займутся строительством круглогодичной ледовой арены для взрослых и детей. Аукцион по поиску компании, которая будет возводить спортивный комплекс, появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составила 415 млн рублей.



Согласно информации в техзадании, здание будет одноэтажным. Размер ледового поля будет 28 на 58 метров, радиус закругления бортов — 8 метров, общая площадь катка составит 1567 квадратных метров. Высота от пола до крыши составит 6,40 метра. Территорию рядом с ледовым дворцом оснастят светодиодными лампами. Там также сделают газон и высадят 11 берез, 4 клена, 150 кустов шиповника и 2 рябины.

Со стороны главного входа сделают вестибюль, гардероб для верхней одежды, четыре командные раздевалки, рассчитанные на 22 человека каждая. Две из них будут приспособлены для инвалидов. Внутри здания также сделают уборные, душевые, помещения для сушки одежды, медпункт, помещение охраны, тренерскую, уборную и комнату уборочного инвентаря.

Сейчас на месте будущей ледовой арены находится хоккейная коробка, деревянные трибуны-навесы и опоры с освещением. Подрядчику, который выиграет закупку, перед началом работ предстоит демонтировать эти объекты и вывезти весь мусор, говорится в техзадании.

На участке также предполагается строительство трансформаторной подстанции, а также парковки для машин на 47 мест, 6 из которых предусмотрены для людей с инвалидностью. Там же сделают закрытую ливневую канализацию, обустроят контейнерную площадку.

Каток будет работать с 7:00 и до 23:00. Продолжительность смены для спортсменов составит 2 часа. Пропускная способность арены — 50 человек в смену (для учебно-тренировочного процесса по хоккею). Предусматриваются занятия как для взрослых, так и для детей.

Заявки на участие в закупке принимаются до 27 сентября.