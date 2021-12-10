В Копейске выбрали подрядчика для благоустройства парка Победы за 130 млн рублей

В торгах победила проблемная компания с уголовными делами

Управление капстроительства Копейска выбрало подрядчика для реконструкции входной группы городского парка Победы и проведения первого этапа благоустройства. В торгах участвовала одна компания — ООО «Стройтранссоюз». Фирма выиграла контракт по начальной цене в 130,8 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, победитель торгов должен провести переустройство инженерных сетей, вырубить аварийные деревья, смонтировать освещение. Нужно установить две входные группы — центральную и для запасного выхода. Также в парке Победы поставят новый фонтан, сделают искусственный водоем с камышами, установят скамьи и цветники, смонтируют детскую и спортивную площадки. Срок сдачи работ — 24 декабря.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» («Стройтранссоюз») зарегистрировано в 2004 году в Копейске. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль составляла 700 тыс. рублей. Фирма участвовала в 48 аукционах, победив в 23 из них. Общая сумма договоров — 1,5 млрд рублей. В этом году организация получила контракты на строительство детского сада на 140 мест по улице Северной, 31 в Копейске, ФАПа в поселке Черная Речка Саткинского района и ФОКа с 25-метровым бассейном в селе Уйском. Договор со «Стройтранссоюзом» на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше не заключили из-за выявленных УФАС нарушений в конкурсной документации.

Ранее компания строила школу в деревне Сарафаново Чебаркульского района, благоустраивала сквер кинотеатра «Мир» и ремонтировала площадь в поселке Увельском. Кроме того, «Стройтранссоюз» выступал генподрядчиком на строительстве биатлонного центра в Златоусте. Сроки проекта были сорваны. Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила финансовые нарушения. На основании данных КСП в отношении соучредителя «Стройтранссоюза» Михаила Азаматова возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму не менее 4 млн рублей. В апреле этого года областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Азаматова.

Из-за мошенничества при строительстве центра шорт-трека при «Уральской молнии» в Челябинске в мае прошлого года возбудили уголовное дело. Всего, по данным контрольно-счетной палаты региона и следственного комитета, было похищено 58 млн рублей. Фигурантами являются руководители ООО «Стройтранссоюз». В феврале этого года Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении исковых требований министерству строительства региона. С августа 2020 года ведомство требовало, чтобы ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» устранило нарушения при исполнении контракта. На момент вынесения решения суда подрядчик исправил недостатки, поэтому суд отказал заявителю в требованиях.