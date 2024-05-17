В Копейске выбрали подрядчика для благоустройства городского парка

Проект «Зеленые шахты» реализуют летом 2024 года

В Копейске в рамках проекта «Зеленые шахты» благоустроят городской парк на улице Борьбы. Там сделают сухой фонтан. Работы проведет челябинская компания «Энергострой». Она победила в аукционе, предложив 135,48 миллиона рублей. Контракт с копейским учреждением «Управление благоустройства» заключен, указано на портале госзакупок. Подрядчику необходимо завершить работы до 25 августа.





В 2023 году проект «Зеленые шахты» участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. По результатам был отмечен благодарственным письмом. Копейскому городскому округу предоставили субсидию из областного бюджета в рамках регионального проекта «Благоустройство территорий рекреационного назначения».





Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить демонтаж старых конструкций, провести земляные и строительно-монтажные работы. Проект предусматривает установку сухого фонтана с 25 струями, радиусных скамеек, пергол с качелями, туалета с комнатой матери и ребенка. В парке обновят асфальт и бордюры, а также освещение территории, на детских площадках уложат резиновое покрытие, высадят крупноразмерные деревья, кустарники и травы.



