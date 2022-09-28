Сегодня, 28 сентября, Собрание депутатов Копейска проголосовало за повышение тарифа на содержание многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городской администрации. На сколько вырастет муниципальный тариф и какие проблемы это позволит решить — в материале ИА «Первое областное».
По словам выступавших на заседании депутатов, в Копейске много домов, не выбравших способ управления, — в основном это старые малоэтажные здания, в том числе аварийные.
«Учитывая, что последний раз тариф на содержание МКД в Копейске поднимали четыре года назад, собираемых средств не хватает даже на самые насущные нужды. В результате управляющие организации не хотят работать с проблемным жилфондом, коммунальные вопросы остаются нерешенными», — подчеркнул председатель собрания депутатов Евгений Гиске.
Из-за нехватки средств УК также не проводят текущий ремонт, не убирают общественные территории, не благоустраивают дворы. Повышение тарифа должно решить эти проблемы, считают в депутатском корпусе. Большинством голосов базовый размер платы за содержание жилого помещения решили поднять на 8,7%.
Постановление городского собрания депутатов должен утвердить глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик. В пресс-службе мэрии напомнили, что жители тех домов, где выбраны управляющие компании, могут по решению общего собрания собственников утвердить индивидуальный тариф. Он может быть как выше, так и ниже муниципального.
Напомним, в России перенесут индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Уровень индексации не должен превысить 9%.
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