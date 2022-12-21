В Копейске приобрели помещение и площадку для детсада с нарушениями

Суд поддержал решение антимонопольной службы

Арбитражный суд Челябинской области поддержал решение Челябинского УФАС России о том, что контракт на покупку помещения и игровой площадки для детсада в Копейске был заключен с ООО «КПД Заказчик» в 2019 году с нарушениями российского законодательства.

Ответчиками по делу являются администрация Копейского городского округа, управление образования, управление по имуществу администрации Копейского городского округа и ООО «КПД Заказчик».

«Речь идет о помещении для детского сада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадке. Соответствующий контракт был заключен в конце 2019 года на сумму 126 млн рублей», — уточнили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Дело возбуждено по результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Поручение о рассмотрении действий администрации Копейского городского округа на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства направлено Федеральной антимонопольной службой.

В материалах дела указано, что администрация для получения субсидии в 2019 году направила в адрес министерства образования и науки Челябинской области заявку, при этом у нее отсутствовали необходимые правоустанавливающие документы, а также разрешение на ввод в эксплуатацию детсада. В это же время управление образования без проведения конкурса выкупило не только помещение для детсада, но и игровую детскую площадку.

«Челябинское УФАС России указало, что заказчик вправе заключить с единственным поставщиком контракт исключительно на приобретение нежилого помещения. Однако приобретение таким способом детской площадки, включающей покрытие, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, противоречит требованиям закона о контрактной системе», — сообщили в Челябинском УФАС.

Однако копейские чиновники все-таки включили в контракт и помещение, и игровую площадку с целью получения большего размера субсидии. Нарушители привлечены к административной ответственности.