В Копейске нашли подрядчика для достройки долевого дома на улице Чаадаева

Высотку сдадут после шести лет простоя

Фонд защиты дольщиков Челябинской области завершил поиск строительной компании, которая введет в эксплуатацию первую очередь долгостроя на улице Чаадаева, 79 в Копейске. Из двух заявившихся на аукцион фирм предпочтение отдали местному «Энергостандарту». На достройку высотки направят 235,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Комиссия по результатам оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронном формате, в соответствии с критериями и требованиями, указанными в документации о закупке, приняла следующее решение: признать победителем участника конкурса в электронном формате: общество с ограниченно ответственностью „Энергостандарт“. 5 членов комиссии проголосовали „за“»,— сказано в протоколе.

Долгострой находится неподалеку от ТЦ «Слава». Дом будет двухподъездным и 11-этажным (один этаж — подземный). Квартир планируется 130: 93 однокомнатные (от 24 до 32 квадратных метров) и 37 двухкомнатных (от 48 до 59 «квадратов»). Общая жилая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров.

Решение достроить высотку на улице Чаадаева наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков принял 30 декабря 2020 года. В региональный фонд долгострой в Копейске перешел по решению арбитражного суда 17 мая 2021-го. Это было необходимо для сдачи объекта. Положительное заключение Госэкспертизы получили недавно — 19 августа 2022 года. С учетом требований закона максимальный срок завершения строительства этого дома — 17 мая 2024 года. Достроить здание, согласно техническому заданию, необходимо в течение 12 месяцев с начала работ. Они могут начаться уже в октябре 2022-го.

«До 10 октября 2022 года фонд планирует подписание договора с подрядной организацией. После заключения договора подрядчик приступит к строительно-монтажным работам», — отмечают в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Многоэтажку на улице Чаадаева начинала строить компания «Уралстрой» из группы «Серебряный ключ» Александра Сребрянского в 2015 году. На первом этаже должны были быть торговые помещения, рядом с высоткой — парковки. Сдать дом собирались в начале 2017 года. По дополнительному соглашению с дольщиками срок сдвинули на 28 февраля 2018-го. Но здание построили только до четвертого этажа. Застройщика объявили банкротом в декабре 2019 года — решение вынес суд. Сам Сребрянский с 2018-го обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей, полученными от дольщиков. Пострадавшими числились 2,7 тыс. покупателей квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

В августе компания «Энергостандарт» победила в аукционе на завершение строительства другого жилого многоквартирного дома в Копейске — на проспекте Коммунистическом, 25. Его начинала возводить фирма «Стройинвест» из группы «Серебряный ключ».

Добавим, что рядом с долгостроем по улице Чаадаева, 79 находится еще один проблемный дом — на улице Фонвизина, 7. Его возводила компания «Инман» все того же Александра Сребрянского. Работы начинали еще в 2015 году, но вскоре заморозили. Высотку сдали в начале августа. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома — 4,1 тыс. квадратных метров. Ключи от квартир получат 70 пострадавших дольщиков.

ООО «Энергостандарт» работает с августа 2016 года, следует из данных в базе «СБИС». Фирма зарегистрирована в Копейске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Входит в союз «Уралжилкомстрой». Владелец и генеральный директор с января 2022-го — Александр Саверский. В 2021 году чистая прибыль ООО «Энергостандарт» составляла 940 тыс. рублей. Годом ранее было 545 тыс., а в 2019-м — 1,8 млн рублей. В июне этого года компания стала соучредителем (20%) челябинского ООО «Стройстандарт», которое работает по направлению «Строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений».