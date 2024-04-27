В Копейске дворец культуры реконструируют в термальный комплекс

У заброшенного здания сменился собственник

В Копейске дворец культуры «Юбилейный», который несколько лет пребывал в заброшенном состоянии, реконструируют в термальный комплекс в связи со сменой собственника, сообщается на официальной странице администрации Копейска «ВКонтакте».

«У здания поменялся собственник, и мы начали работы по проектированию в нем термального комплекса, который порадует жителей Копейска и Челябинска», — сообщила представитель нового собственника Анна Сердюк.

В настоящее время идет разбор старых конструкций и начато облагораживание прилегающей территории. Ни одно дерево не пострадало. Те ели, которые не подходили под проект благоустройства сквера, пересадили в челябинский поселок «Красное поле».

«Прекрасно понимаем, что для многих копейчан это историческое культурное место и то состояние, в котором оно находилось, недопустимо. Мы реконструируем фасады, обязательно постараемся во время работы сохранить историческую ценность и уникальность здания», — отметила Анна Сердюк.

Старое здание «обретет новую жизнь». В новом термальном комплексе появятся теплые бассейны, детские зоны, горки, ресторанный и гостиничный комплексы. Часть здания будет заменена, а часть реконструирована.