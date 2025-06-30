В компании «Мечел» назначен новый гендиректор

Пост занял первый заместитель руководителя ПАО «Мечел Игорь Хафизов

ПАО «Мечел» cообщило о назначении нового генерального директора компании. Олега Коржова, который занимал этот пост с 2014 года, сменил его первый заместитель Игорь Хафизов.

Решение было утверждено Советом директоров компании и вступило в силу.

По словам председателя Совета директоров ПАО „Мечел“ Игоря Зюзина, на Игоря Хафизова, в частности, будут возложены задачи по разрешению кризисной ситуации в угольной отрасли.

«Игорь Валерьевич Хафизов — один из самых авторитетных руководителей в горнодобывающем комплексе России, который много лет своей трудовой биографии посвятил Группе „Мечел“. Полагаю, что сегодня, когда перед компанией стоят непростые задачи, его исключительный профессионализм, харизма и богатый опыт“ Игоря Хафизова позволят принимать верные решения в поиске выхода из сложившейся кризисной ситуации в угольной отрасли», — прокомментировал Игорь Зюзин.

Он поблагодарил Олега Коржова за многолетнюю плодотворную работу.

«Под его руководством компания достигла значительных успехов и реализовала целый ряд крупных инвестиционных проектов. Олег Викторович — яркая личность, настоящая опора и образец профессионализма для всех коллег», — отметил председатель Совета директоров ПАО «Мечел».

Хафизов Игорь Валерьевич

Опыт работы:

Апрель 2025 г. — июнь 2025 г. — первый заместитель генерального директора ПАО «Мечел»

2022-2023 гг. — исполнительный директор, генеральный директор ООО «Северная звезда»

2019-2021 гг. — генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг»

2017-2018 гг. — заместитель генерального директора ООО «УК Мечел-Майнинг» — директор управления по горнодобывающим активам Республики Саха (Якутия)

2009-2017 гг. — управляющий директор АО ХК «Якутуголь»

2008-2009 гг. — генеральный директор ОАО «Мечел-Майнинг»

2006-2007 гг. — управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс»

1992-2006 гг. — занимал различные должности в ОАО «Коршуновский ГОК», пройдя путь от помощника машиниста до генерального директора.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Окончил Уральский горный институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых».