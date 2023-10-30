В ходе торгов установка световых деревьев в Челябинске подешевела на треть

Подрядчик разместит 51 праздничное дерево за 39,6 млн рублей

В процессе проведения торгов установка 51 светового дерева в Челябинске подешевела на треть — до 39,6 млн рублей. Украшения установят уже к 1 декабря. Информация размещена на сайте госзакупок.

Администрация Челябинска заключит контракт на установку световых деревьев с индивидуальным предпринимателем Юлией Гусевой, которая победила в аукционе, снизив начальную стоимость лота (56 млн рублей) до 39,6 млн рублей.

Напомним, ранее Челябинское УФАС приостанавливало торги из-за жалобы компании «Строй Софт» (Санкт-Петербург). Однако доводы в заявлении антимонопольная служба признала необоснованными, ход торгов был восстановлен. Световые деревья планируется установить в Арт-сквере на набережной реки Миасс, на пешеходной улице Кирова, а также возле публичной библиотеки.

«Изделие представляет собой световую объемную каркасную малую архитектурную форму на подиуме. Элементы изделия: ствол и крона, выполненные из алюминиевого проката и соединенные сваркой. Для светового наполнения кроны дерева используется светящаяся нить», — указано в техзадании.

По данным сервиса «СБИС», Юлия Гусева осуществляет агентскую деятельность в Ленинградской области по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями. Активно участвует в госзакупках в российских регионах.