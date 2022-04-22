В Катав-Ивановске отремонтируют пострадавшую от землетрясения больницу

Торги объявили повторно

Районная больница Катав-Ивановска повторно объявила аукцион по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта комплекса помещений медучреждения, поскольку ранее заявок на торги не поступило. Начальная цена контракта увеличена почти на 30 млн рублей — до 236 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Проект предусматривает обновление четырех зданий за счет выделения субсидий из областного бюджета. Ремонт планируется выполнить в инфекционном корпусе, пищеблоке, поликлинике и стационаре с переходом. Работы выполнят по проекту компании «Евросервис».





Стационар

Провести ремонт больницы подрядчику нужно будет за короткий период времени, поскольку сроки в проектной документации и техзадании не были изменены заказчиком. Обновить поликлинику необходимо до 1 ноября этого года, инфекционное отделение, стационар и пищеблок — до 15 декабря. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев.

Больница Катав-Ивановска, которая обслуживает почти 30 тыс. человек, пострадала во время землетрясения, произошедшего в Челябинской области 5 сентября 2018 года. Магнитуда первого толчка составляла 5,5, второго — 4,7 балла. По данным пресс-службы правительства региона, на собственные средства больницы и деньги спонсоров в том же году провели косметические ремонты в кабинетах поликлиники и круглосуточных стационаров, в хирургическом отделении и операционном блоке. В январе 2019 года хирургическое отделение, поврежденное больше всего, полностью возобновило работу.

