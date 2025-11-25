В Карабаше запустят производство минеральных удобрений для сельского хозяйства и ЖКХ

Предприятие способно выпускать 656 тонн продукции в год

В Карабаше запустят крупное предприятие по выпуску минеральных удобрений. Уральское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии проектным требованиям заводу компании «Инвестхимагро», сообщает пресс-служба ведомства.

Мощности нового производства позволят выпускать до 656 тысяч тонн продукции в год. Для этого на предприятии созданы две технологические линии. Ассортимент будет включать сульфат аммония в гранулированной и кристаллической форме, а также комплексные удобрения: диаммонийфосфат (DAP), моноаммонийфосфат (MAP) и азотно-калийно-фосфорные составы (NPK).

Продукция завода будет использоваться в двух ключевых сферах: в качестве эффективных удобрений для нужд сельского хозяйства и реагента для обеззараживания питьевой воды в коммунальном хозяйстве.

Особое внимание при реализации проекта уделялось экологической и промышленной безопасности. Технологический процесс максимально автоматизирован и механизирован, а для оперативного контроля загазованности на производстве установлены газоанализаторы и сигнализаторы. Герметизация системы минимизирует воздействие на окружающую среду.

Общий объем инвестиций в создание производства составил 8,4 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 360 новых рабочих мест. Проект реализуется в рамках кураторства инвестиционных проектов на уровне субъектов РФ, о котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее докладывал заместителю председателя правительства России Денису Мантурову.