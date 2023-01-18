Юань рубль бережет: что будет с валютным курсом в 2023 году

Выясняем, выгодно ли хранить личные сбережения в долларах и евро

С 13 января Центробанк возобновил операции с валютой впервые после почти годового перерыва. Раньше все операции проводились в долларах, но теперь основной валютой стал китайский юань. ИА «Первое областное» выяснило у экспертов, как нововведения скажутся на курсе рубля и в какой валюте выгоднее хранить личные сбережения в 2023 году.

Рубль уступит в цене

Окрепший за последнее время российский рубль ждет ослабление, поэтому решение о сохранении личных сбережений непрофессиональным инвесторам эксперты советуют принимать, исходя из этого.

«Перспективы курса рубля вполне понятны: они напрямую зависят от наполняемости бюджета РФ, который на 2023 год принят с дефицитом порядка 3 трлн рублей. Расходы бюджета в течение года будут только возрастать, единственный действенный способ для пополнения казны — это девальвация рубля. По моей оценке, в 2023 году рубль будет находиться в коридоре 73—75 рублей за доллар, такие значения можно ожидать уже в марте — апреле 2023 года», — говорит независимый инвестиционный советник Игорь Файнман.

По его словам, российские экспортеры на фоне укрепления рубля потеряли в прошлом году миллиарды, поэтому в 2023 году стоит ожидать укрепления лобби с их стороны — сильный рубль им крайне невыгоден. Поставляя за рубеж продукцию, они получают расчет за поставки в валюте, соответственно, чем ниже курс рубля — тем больше денег они заработали.

«В январе — феврале мы увидим еще крепкий рубль, поскольку в первые месяцы года компании платят налоги в бюджет, идет декларационная кампания. В этот период курс национальной валюты традиционно крепнет. Но уже с марта можно будет наблюдать иную динамику. Доллар начнет укреплять позиции на валютном рынке», — уточнил он.

Сегодня, 18 января, можно в обменных пунктах приобрести американскую валюту по курсу 68,66 рубля за доллар США. Если в апреле курс приблизится к 73 рублям за доллар, то даже новичкам на бирже понятно, что на изменении курса можно неплохо заработать. Для этого даже необязательно выходить на биржу, достаточно приобрести наличные доллары в кассе или открыть валютный вклад в банке.

«Курс рубля в 2023 году будет колебаться в диапазоне 65—75 за доллар на фоне начала действия нового бюджетного правила. На этом фоне сегодня рубль укрепляется. Он также крепнет на пике налоговых выплат, так как экспортеры конвертируют валютную выручку для уплаты налогов, тем самым увеличивая спрос на рубли на бирже», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Однако в случае превышения нефтегазовых доходов и покупки валюты Центробанком, а не продажи, как сейчас, рубль начнет дешеветь, утверждает эксперт. Для данного сценария необходим не только рост мировых цен на нефть, но и снижение дисконта российской экспортной марки нефти. Данный процесс может начаться с 5 февраля, когда вступят в силу ответные меры РФ на потолок цен для российской нефти.

«Нельзя исключать нового геополитического обострения, из-за чего рубль может подешеветь, так же как и после введения нового пакета ограничительных мер, который только начали разрабатывать», — уточнил Чернов.

Экспорт влияет на курс

В компании «Алор Брокер» считают, что большую часть 2022 года рубль был крепким только за счет профицита торгового баланса, поскольку экспорт развивался динамичнее импорта. В 2023 году тенденция начинает меняться.

«С 5 декабря 2022 года вступил запрет на морские поставки нефти из России и потолок цен в 60 долларов США за баррель российской нефти. На фоне этого рубль начал ослабевать в последний месяц года. Последующее укрепление рубля обусловлено продажей валюты Банком России. С технической точки зрения это можно рассматривать как коррекцию. В любом случае данное укрепление продлится недолго, уже с 5 февраля вступает в силу эмбарго на отечественные нефтепродукты. Стоит ожидать, что в этих условиях рубль начнет ослабевать», — говорит аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.

Но что же будет в паре «доллар — юань»? Среднегодовой курс российской валюты может составить порядка 63 рублей за доллар, но при этом будет умеренно ослабевать против юаня. Поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту из-за санкций, а также глобальное ослабление доллара, поскольку пик инфляции в США, похоже, пройден, считают финансовые аналитики.

«Мировой рынок сейчас ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС США) начнет снижать ставку в 4 квартале 2023 года. Однако пока для уверенности в таком шаге недостаточно оснований. Если экономика США избежит серьезной рецессии, а Китаю удастся зажечь экономическую экспансию реализуемыми стимулами, то спрос КНР на сырье сможет поддерживать глобальную инфляцию, и ФРС действительно все еще будет удерживать ставку на пиковом уровне до конца 2023 года. Этого рынок не учитывает, но это то, что может оказать доллару поддержку», — говорит инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Владислав Серов.

По его словам, в случае сильного падения российского экспорта рубль может ослабеть до 76 за доллар. Более значительное ослабление маловероятно, так как даже в этом случае экспорт, скорее всего, будет превышать импорт.

Покупка валюты

В 2023 году эксперты советуют сделать ставку на девальвацию рубля. Чтобы накопить и приумножить средства, будет разумным разместить часть своего капитала в валюте, говорит аналитик «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.

«Желательно рассмотреть наличный доллар или евро для избежания инфраструктурных рисков. Если такой возможности нет, то стоит обратить внимание на юань и гонконгский доллар, которые за последнее время себя неплохо зарекомендовали на российском рынке. Стоит отметить, что курс гонконгского доллара сильно привязан к американской валюте», — рассказал ИА «Первое областное» Андрей Эшкинин.

Эксперты предлагают отдать предпочтение юаню из-за отсутствия рисков, связанных с валютами «недружественных» стран.









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