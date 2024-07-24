В июне южноуральцы оформили в Сбере рекордное количество ипотечных кредитов

Жители региона получили почти 8 миллиардов рублей

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Июнь побил рекорды по количеству и объему выданных жилищных кредитов в первом полугодии 2024 года. В первый летний месяц жители Челябинской области оформили в Сбере 2,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 7,8 миллиарда рублей.

В первом полугодии 2024 года объем ипотеки, выданной в рамках льготных программ в Челябинском отделении Сбербанка, составил 17,5 миллиарда рублей. Это на 32,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля льготной ипотеки в общем объеме выданных кредитов выросла до максимальных значений и достигла 67%. Годом ранее было 40%.

Чаще всего жилищные кредиты в Челябинской области оформляют в возрасте 30-40 лет. Более 70% заемщиков по льготной ипотеке состоят в браке. У трети таких клиентов есть один или два ребенка. 80% всех ипотечных сделок приходится на покупку квартиры, 10% — жилого дома. Комнаты приобретают 3% заемщиков, а земельные участки — 2,5%.

«В преддверии закрытия программы „Господдержка 2020“ многие наши клиенты в июне стремились выйти на сделки, чтобы успеть получить ипотеку на льготных условиях. Со своей стороны мы приложили все усилия, чтобы обеспечить необходимые условия для быстрого и комфортного оформления ипотеки даже на фоне повышенного спроса. При этом мы отметили увеличение спроса на электронные сервисы Сбера, которые позволяют заемщикам сократить сроки регистрации сделок и обеспечить безопасность расчетов. С июля Сбер в качестве меры поддержки рынка значительно улучшил условия по ипотеке на первичную недвижимость, чтобы у наших клиентов была возможность приобрести жилье на комфортных условиях»,— комментирует вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

С июля по программам субсидирования клиенты Сбера смогут оформить ипотеку по ставке 8% на первые годы пользования кредитом. Кроме того, в качестве меры поддержки рынка Сбербанк снизил ставки в рамках комплексного предложения для объектов с финансированием Сбера: теперь минимальная ставка на период строительства в рамках программы составит 12,2%.

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