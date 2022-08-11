На пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Челябинске построят жилой комплекс «Пушкин». Он будет включать две секции — 18-этажную (ее возведут к октябрю 2023 года) и 7-этажную (срок окончания строительства — декабрь 2024-го). Как сообщает сайт Bfm74.ru, заказчиком выступает ООО «Консультант», которое на треть принадлежит депутату Челябинской гордумы Владимиру Бодрову. Застройщиком будет ЮУ КЖСИ.

В жилом комплексе, согласно эскизному проекту, будет детский сад, террасный сквер, общественные зоны на крышах. В вестибюлях будет место для хранения велосипедов и лапомойка для собак. Будут и коммерческие помещения: на первом этаже — магазины, на втором — офисы.

выавы (1).jpg

Стройплощадка будет находиться на территории, где сохранился культурный слой Челябинска 18—19 веков. Рядом располагаются сразу четыре объекта культурного наследия: особняк Данцигера (красивый модернистский дом начала 20 века на улице Пушкина, 1), синагога (начало 20 века, улица Пушкина, 6), каменный дом типографии Егорова (конец 19 века, Пушкина, 5), двухэтажный дом в стиле итальянского палаццо (бывшая торговая школа) (19 век, улица Пушкина, 15).

0 1.jpg

Дом Данцигера

405171_800.jpg

Дом типографии Егорова

2017.jpg

Синагога

3051348_800.jpg

Бывшая торговая школа

По данным экспертов Госкомитета по охране культурного наследия региона, участок под застройку площадью 4,6 тыс. кв. м не представляет большой культурной ценности. Однако там могут быть артефакты, интересные для археологов. Например, в 2008 году на этой территории проводили раскопки и нашли остатки 52 объектов: погреба, колодцы, фундаменты хозпостроек. Также там обнаружили черепки керамической посуды, 15 медных монет 18—19 века, турецкие курительные трубки. Госкомитет рекомендовал перед началом строительства провести археологические раскопки на территории будущей стройплощадки.

Подробнее о строительстве жилого комплекса «Пушкин» в историческом центре Челябинска читайте на сайте Bfm74.ru.

Источники фото: документация по проекту, arhistrazh.livejournal.com