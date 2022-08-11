В историческом центре Челябинска построят жилой комплекс «Пушкин»

18-этажку в окружении архитектурных памятников начнут возводить осенью

На пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Челябинске построят жилой комплекс «Пушкин». Он будет включать две секции — 18-этажную (ее возведут к октябрю 2023 года) и 7-этажную (срок окончания строительства — декабрь 2024-го). Как сообщает сайт Bfm74.ru, заказчиком выступает ООО «Консультант», которое на треть принадлежит депутату Челябинской гордумы Владимиру Бодрову. Застройщиком будет ЮУ КЖСИ.

В жилом комплексе, согласно эскизному проекту, будет детский сад, террасный сквер, общественные зоны на крышах. В вестибюлях будет место для хранения велосипедов и лапомойка для собак. Будут и коммерческие помещения: на первом этаже — магазины, на втором — офисы.

Стройплощадка будет находиться на территории, где сохранился культурный слой Челябинска 18—19 веков. Рядом располагаются сразу четыре объекта культурного наследия: особняк Данцигера (красивый модернистский дом начала 20 века на улице Пушкина, 1), синагога (начало 20 века, улица Пушкина, 6), каменный дом типографии Егорова (конец 19 века, Пушкина, 5), двухэтажный дом в стиле итальянского палаццо (бывшая торговая школа) (19 век, улица Пушкина, 15).

Дом Данцигера

Дом типографии Егорова

Синагога

Бывшая торговая школа

По данным экспертов Госкомитета по охране культурного наследия региона, участок под застройку площадью 4,6 тыс. кв. м не представляет большой культурной ценности. Однако там могут быть артефакты, интересные для археологов. Например, в 2008 году на этой территории проводили раскопки и нашли остатки 52 объектов: погреба, колодцы, фундаменты хозпостроек. Также там обнаружили черепки керамической посуды, 15 медных монет 18—19 века, турецкие курительные трубки. Госкомитет рекомендовал перед началом строительства провести археологические раскопки на территории будущей стройплощадки.

Подробнее о строительстве жилого комплекса «Пушкин» в историческом центре Челябинска читайте на сайте Bfm74.ru.

Источники фото: документация по проекту, arhistrazh.livejournal.com