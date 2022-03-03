В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян

Отсрочку по платежам могут предоставить до 30 сентября

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для россиян. Это решение должно помочь людям в условиях санкций. Если депутаты одобрят норму, отсрочка по платежам будет действовать до 30 сентября. Отмечается, что срок действия кредитных каникул могут продлить. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В законопроекте предлагается предоставить гражданам РФ и субъектам среднего и малого предпринимательства возможность обратиться за кредитными каникулами.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма „кредитных каникул“», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в документе прописаны механизмы поддержки экономики. Речь идет об упрощении выдачи лицензий и разрешений, госзакупках и регулировании страховой деятельности в России.